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Merkezefendi Basket, Serkan Menteşe ile sözleşme imzaladı

21.01.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Merkezefendi Basket, Serkan Menteşe ile sözleşme imzaladı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket daha önce prensip anlaşmasına vardığı Serkan Menteşe ile resmi sözleşmeyi imzaladı.Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te transferler devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket daha önce prensip anlaşmasına vardığı Serkan Menteşe ile resmi sözleşmeyi imzaladı.
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te transferler devam ediyor. Bu sezon hedefini süper lig olarak belirleyen temsilcimizde Süper Ligden bir transfer daha. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, birçok takımın peşinden koştuğu Basketbol Süper Lig ekiplerinde oynayan Serkan Mentese’yi uzun uğraşlardan sonra renklerine bağladı. Gerçekleştirilen imza törenine, Genel Menajer Evren Yenice ve Menteşe katıldı.
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’e transfer olmaktan dolayı çok büyük heyecan duyduğunu söyleyen Serkan Menteşe, "Bundan sonraki spor yaşamında takımımızın başarılı olması ve süper lig hedefine ulaşması için var gücümle çalışacağım" edi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Genel Menejeri Evren Yenice, Serkan Menteşe transferiyle güçlerine güç kattıklarını söyledi. Evren Yenice, "Yönetim kurulumuz harika çalışıyor. Serkan Menteşe transferiyle önemli bir hamle yaptık. Bu sezon hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışiyoruz. Denizlili basketbol severler rahat olsun. Hedefe ulaşacağız" diye konuştu.

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