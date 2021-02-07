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Merkezefendi Belediye Orkestrası online konser verdi

07.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat çalışmalarına korona virüs süreci içerisinde de devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat çalışmalarına korona virüs süreci içerisinde de devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, evlerinden çıkamayan vatandaşlar için online konser verdi.
Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat çalışmalarına pandemi döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlar için online konser verdi. Merkezefendi Belediye Orkestrası, sanatçı Oğuz Aksaç ve Tanju Güneş’i sahnede ağırladı. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki konserde konuklar ve Merkezefendi Belediye Orkestrası solisti Tayfun Tunç birbirinden güzel türkü ve şarkıları söylediler. Yoğun ilgiyle izlenen canlı konserde, vatandaşlar sosyal medya üzerinden birçok türkü ve şarkı istediğinde bulunarak, bu imkanı sağlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür ettiler.

“Sözümüzü tutmanın mutluluğu içerisindeyiz”
Merkezefendi’yi sanat ve sanatçıyla buluşturduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, büyük bir heyecan ve özveriyle çalıştıklarını söyledi. Başkan Doğan, “Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Pandemiden dolayı zor günler geçiriyoruz. Koşullar çok ağır. Bizler de bu dönemde bir nebze de olsa hemşehrilerimize moral olmak istiyoruz. Bir söz vermiştik. Merkezefendimizi sanat ve sanatçıyla buluşturacağız diye. Sözümüzü tutmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu bizim için çoğu yapısal projeden daha önemli. Burada birçok branşta kurs veriyoruz. Her çocuğumuz enstrümanla buluşsun, tanışsın ve enstrümana dokunsun istiyoruz. Çocuk Senfoni Orkestrası kurmak istiyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Pandemi biter bitmez hemşehirlerimizle mahallelerimizde konserler vermek istiyoruz. Bir aileyiz. Bu aile de Merkezefendi için hizmet ediyor. Herkesi kucaklayarak hizmet erdiyoruz. Hemşehrilerimizin desteği ve güveni çok önemli. Büyük bir heyecan ve özveriyle çalışıyoruz. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu günlerde bir araya gelmek dileği ile” diye konuştu.

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