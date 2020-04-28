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Merkezefendi Belediyesi 120 bin sebze fidesi dağıtımına başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.04.2020 17:42 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Belediyesi, Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Üretimde Korona virüs (Covid-19) ile Mücadele Eylem Planı kapsamında çiftçilere ilk etapta vereceği 120 bin domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtımına başladı.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Üretimde Korona virüs (Covid-19) ile Mücadele Eylem Planı kapsamında çiftçilere ilk etapta vereceği 120 bin domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtımına başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yaşanan virüs salgını ile birlikte gıda ihtiyacında, üretimde bir sıkıntı olmaması için hemşehrilerimizi seçtiğimiz 9 pilot bölgede 120 bin fideyle buluşturuyoruz” dedi.
Merkezefendi Belediyesi, belirlenen pilot bölgelerden olan Altındere ve Yeşilyayla Mahallelerinde gerçekleştirilen fide dağıtımına Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hamdi Gemici, çiftçiler ve muhtarlar katıldı. Merkezefendi Belediyesi tarafından, dağıtım sonunda toplamda 400 haneye 300’er adet fide teslim edilmiş olacak. Satılamayan ürünler, Merkezefendi Belediyesi sosyal yardım yapmak amacıyla kendi bünyesine alarak dar gelirli ailelere ulaştıracak. Dağıtımlar belirlenen 9 pilot bölgede tamamlanırken Ziraat Odası’na kayıtlı sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan üreticiler için devam ediyor.

“Seçtiğimiz 9 pilot bölgede 120 bin fideyi sizlerle buluşturuyoruz”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ülkeyi ve dünyayı saran virüs salgını ile canla başla mücadele ettiklerini belirtti. Başkan Doğan, “Tek amacımız bir tane hemşehrimizin bile virüsten etkilenmemesi ve sadece sağlık anlamında değil bu işin ekonomik boyutu da var. Bizler üreten Merkezefendi ile yola çıkmıştık. Tabi virüs salgını ile karşılaştığımızda en sıkıntılı durumlardan bir tanesi de gıdaydı. Maalesef ülkemiz bir tarım ülkesi olmasına rağmen 17 yıldır buğdayımızı, arpamızı, samanımızı ithal eder olduk. İşte bizler yerel yöneticiler olarak artık bu duruma son vermek istedik ve yaşanan virüs salgını ile birlikte gıda ihtiyacında, üretimde bir sıkıntı çekmemeniz için bugün itibari ile Merkezefendili hemşehrilerimiz seçtiğimiz 9 pilot bölgede 120 bin fideyi sizlerle buluşturuyoruz” dedi.

“Merkezefendi’de tarlalar, bağlar, bahçeler üretimle dolacak”
Fidelerin dikme mevsimi olduğu için hızlı bir şekilde fideleri vatandaşlara yetiştirmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Doğan, “Önümüzdeki yıllarda sizin karşınıza tarımsal eylem planı ile çıkmayı düşünüyoruz. Merkezefendimizde ekilmeyen, dikilmeyen, üretilmeyen hiçbir yer kalmasın istiyoruz. Çünkü biz bir tarım ülkesiyiz. Suyumuz, güneşimiz, insan gücümüz var. Bizler çalışkan insanlarız ama üretmiyoruz. İşte size söz veriyorum, Merkezefendi’de bütün tarlalar, bütün bağlar, bütün bahçeler üretimle dolacak. Sizlerin en büyük destekçisi de Merkezefendi Belediyesi olacak. Şunun da sözünü vermek istiyorum, elinizde kalan her ürünü Merkezefendi Belediyesi alacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bu da benim boynumun borcu olsun” diye konuştu.

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