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Merkezefendi belediyesi tedbirlerle konser verecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.07.2020 10:41 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, sosyal faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Merkezefendi belediyesi tedbirlerle konser verecek

Merkezefendi Belediyesi, sosyal faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Merkezefendi Müzik Topluluğu, 21 Temmuz Salı günü saat 20.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı’nda Denizlililere konser verecek.
Merkezefendi Belediyesi normalleşme süresiyle birlikte konser vermeye hazırlanıyor. Düzenlenecek olan konserde sosyal mesafe, hijyen, maske ve tüm salgın tedbirlerine uyulacak. Konser yaklaşık iki saat sürecek. Sekiz müzik öğretmeninden oluşan Merkezefendi Müzik Topluluğu’nun gerçekleştireceği, sınırlı kontenjanın olduğu konsere katılmak isteyen vatandaşlar http://merkezefendi.bel.tr/konser/ sayfası üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.
Yaşadığımız stresin yükünü bir nebze azaltmak istediğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ülkemiz ve dünyamız zorlu bir pandemi dönemi yaşarken, hepimiz önlemlere uyduk, kurallara uygun olarak yaşayarak, salgının etkilerini azaltmaya çalıştık. Normalleşme sürecini yaşadığımız bu günlerde, tüm tedbirlere uygun olarak düzenleyeceğimiz bir konserle, yaşadığımız stresin yükünü bir nebze azaltmak istedik. Bu anlamda 21 Temmuz Salı Günü, Saat 20.30’da, Merkezefendi Belediyesi Müzik Topluluğumuz, Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı’nda değerli hemşerilerimizle buluşacak. Salgın önlemleri gereği sınırlı kontenjanla gerçekleştireceğimiz konserimiz için resmi internet sayfamız üzerinden kayıt yaptırmanız gerekiyor. Konserimizi aynı zamanda canlı olarak sosyal medya hesaplarımızdan da izleyebileceksiniz” dedi.

Merkezefendi belediyesi tedbirlerle konser verecek

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Egemen Eczanesi
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Göksu Eczanesi
Merkezefendi
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