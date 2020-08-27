YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Merkezefendi Belediyesinde Zafer Bayramı hazırlıkları başladı

Merkezefendi Belediyesinde Zafer Bayramı hazırlıkları başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.08.2020 14:17 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçe sınırları içerisinde bulunan sokaklar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenmeye başladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Pazar günü Bando Takımı, mahallelerde marşlar ve şarkılar eşliğinde Merkezefendililere bayram coşkusunu yaşatacak. Aynı gün saat 20.00’de Merkezefendi Müzik Topluluğunun Merkezefendi Kültür Merkezinde seyircisiz vereceği konser, Merkezefendi TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Konser yaklaşık iki saat sürecek. Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ konulu resim yarışmasının ve Pandemi nedeniyle ertelenen ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ konulu resim yarışmasının ödül töreni de 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de düzenlenecek. Resimler bir hafta süreyle Merkezefendi Kültür Merkezinde sergilenmeye başlayacak.
“Bu büyük zaferin 98. yıl dönümünü ilçemizde büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlanıyoruz”
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlandıklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır. Bu büyük zaferin 98. yıl dönümünü ilçemizde büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlanıyoruz. İlk önce bando takımımız, belirlenen mahallelerde hemşehrilerimize marşlar ve şarkılarla bayram coşkusunu yaşatacak, sonra Merkezefendi Müzik Topluluğumuz canlı yayında konser verecek. Pandemi tedbirlerine ve kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştireceğimiz etkinliklerimiz ile hemşehrilerimiz bayram coşkusunu yaşayacak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Emily plajda! Emily plajda!
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Tekirdağ’da Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılıyor
Tekirdağ’da Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılıyor
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı

Denizli Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:56
Sabah
06:23
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:08

Denizli Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Bertan Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Nükhet Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Mavi Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Denizli’de yağış hayatı olumsuz etkiledi
Denizli’de yağış hayatı olumsuz etkiledi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İnternet Bağımlılığı Psikiyatrik Bozukluklara Sebep Olabiliyor
İnternet Bağımlılığı Psikiyatrik Bozukluklara Sebep Olabiliyor
Menderes Tekstil’den Dünya Rekoru: Günde 400 Kilometre Bez Üretiyor
Menderes Tekstil’den Dünya Rekoru: Günde 400 Kilometre Bez Üretiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.