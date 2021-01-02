Merkezefendi Belediyesinden 2 milyon TL’lik tasarruf

Merkezefendi Belediyesi, bütçeyi doğru kullanarak ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2020 yılı içerisinde 2 bin 200 adet çöp konteynerinin bakımı, tamiri ve boyaması yapıldı.

Merkezefendi Belediyesi, bütçeyi doğru kullanarak bu kapsamda 2020 yılı içerisinde 2 bin 200 adet çöp konteynerinin bakımı, tamiri ve boyaması yapıldı. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bakım-onarım çalışmaları ile 2 Milyon TL’lik tasarruf sağlanarak ekonomik kaybın önüne geçildi. Yapılan işlemlerle görsel anlamda da çevre ve görüntü temizliğine katkı sağlandı. Bu dönemde ekipler ayrıca, atölyede bulunan ahşap malzemeleri değerlendirerek sokak hayvanları için barınak çalışması gerçekleştirdi.

“Çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz”

İlçenin temizliği konusundaki çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gerçekleştirdikleri çalışmalarda da tasarruf sağladıklarını söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl içinde 2 bin 200 adet çöp konteynerinde iyileştirme çalışması gerçekleştirerek hem tasarruf sağladık hem de görüntü kirliliğini önlemiş olduk. Bütçemizi doğru kullanarak hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet ediyoruz. Özellikle devam etmekte olan pandemi sürecinin başından bu yana ilçemizin temizliği konusundaki çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Her şey Merkezefendi ve Merkezefendililer için” dedi.

