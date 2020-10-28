YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Merkezefendi Belediyesinden esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı

Merkezefendi Belediyesinden esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.10.2020 17:54 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bayramyeri, Atatürk Bulvarı ve Delikliçınar Meydanı’ndaki esnafı ziyaret etti.

Merkezefendi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bayramyeri, Atatürk Bulvarı ve Delikliçınar Meydanı’ndaki esnafı ziyaret etti. Başkan Doğan, esnafın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak iş yerlerine asmaları için Türk Bayrağı hediye etti. İş yeri çalışanları Başkan Doğan’a teşekkür ederek aldıkları Türk Bayraklarını dükkânlarına astı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan, Necdet Yılmaz ve Fatih Coşkun da eşlik etti.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyet Bayramı’nı idrak etmenin heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı öncesi esnafımıza ve vatandaşımıza Türk Bayrağı hediye ettik. Onlar da hediye ettiğimiz Türk Bayraklarını iş yerlerine, evlerine asarak ilçemizi ve ilimizi Türk Bayrakları ile donatacaklar. Haydi Merkezefendi; Cumhuriyet Bayramı’nda Merkezefendi’miz kırmızıyla beyaza bürünsün” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: “Esareti değil cesareti seçtik”
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: “Esareti değil cesareti seçtik”
Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti
Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti
Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek
Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek
Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Hacattepe: 0
2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Hacattepe: 0
Kocaeli’de kardeşi tarafından vurulan şahıstan şok ifade:
Kocaeli’de kardeşi tarafından vurulan şahıstan şok ifade:

Denizli Namaz Vakitleri 28 Ekim Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:18
Öğle
12:52
İkindi
15:50
Akşam
18:17
Yatsı
19:33

Denizli Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Çarşamba

Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Baklan Eczanesi
Merkezefendi
Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
Nikfer Eczanesi
Merkezefendi
Aylin Eczanesi
Pamukkale
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Nurdan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Denizlispor, Antalyaspor maçına hazır
Denizlispor, Antalyaspor maçına hazır
Güvercin Kümesine Giren Yılanı Itfaiye Yakaladı
Güvercin Kümesine Giren Yılanı Itfaiye Yakaladı
Küçük Duygu'nun büyük başarısı
Küçük Duygu'nun büyük başarısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.