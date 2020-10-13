YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Merkezefendi Belediyesinden öğrencilere hediye

Merkezefendi Belediyesinden öğrencilere hediye

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.10.2020 18:59 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile faaliyetlerine devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile faaliyetlerine devam ediyor. Merkezefendi sınırları içerisinde eğitim gören 18 bin ilkokul öğrencisine kırtasiye malzemesi ve maske hediye ediliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sevgili öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir ders yılı diliyorum” dedi.
Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi sınırları içerisinde eğitim gören 18 bin ilkokul öğrencisine kırtasiye malzemesi ve maske hediye ediliyor. Hacı Ahmet Paralı ve Katip Çelebi İlkokullarındaki öğrencilerle bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kırtasiye malzemelerini ve maskeleri öğrencilere hediye etti. İlkokul öğrencilerinin moral ve motivasyonlarını artırabilmek için verilen kırtasiye malzemelerinin ve maskelerin dağıtımı ilçe sınırları içerisindeki 38 ilkokulda gerçekleştirilecek.

“Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimizi ziyaret ettik”
Hacı Ahmet Paralı ve Katip Çelebi İlkokullarını ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin hediyesini kendi takdim etti. Öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir ders yılı geçirmelerini dileyen Başkan Doğan, “Pandemi döneminde okullarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özleyen, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimizi ziyaret ettik. Merkezefendi Belediyesi olarak, bu salgın döneminde sıkılan çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek için ufak bir hediye veriyoruz. Sevgili öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir ders yılı diliyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Aydın’da kadına şiddete pankartlı tepki
Aydın’da kadına şiddete pankartlı tepki
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Homan muhtarlarla bir araya geldi
Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Homan muhtarlarla bir araya geldi

Denizli Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
12:55
İkindi
16:05
Akşam
18:37
Yatsı
19:52

Denizli Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İŞKUR’dan kadınlara online eğitim
İŞKUR’dan kadınlara online eğitim
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.