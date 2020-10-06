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Merkezefendi Kent Tiyatrosu perdelerini açıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.10.2020 17:29 | Son Güncelleme

Denizli’de Ocak ayında Merkezefendi Belediyesi tarafından kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında kurulan Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu, tiyatro severler ile buluşmaya hazırlanıyor.Merkezefendi Belediyesi tarafından kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında Ocak ayında kurulan Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu, tiyatro severler ile buluşmaya başlayacak.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu perdelerini açıyor

Denizli’de Ocak ayında Merkezefendi Belediyesi tarafından kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında kurulan Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu, tiyatro severler ile buluşmaya hazırlanıyor.
Merkezefendi Belediyesi tarafından kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında Ocak ayında kurulan Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu, tiyatro severler ile buluşmaya başlayacak. Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden 75 kişilik tiyatro ekibi iki oyunla seyircinin karşısına çıkacak. 9 Ekim 2020 Cuma günü saat 20.00’de Fatma Onat’ın kaleme aldığı ‘İsli Yaprak Sarması’ ve 10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 20.00’de Yiğit Sertdemir’in yazdığı ‘444’ adlı oyun, Selahattin Doğramacı’nın genel sanat yönetmenliğinde seyirci ile buluşacak. Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon’da oynanacak oyunlara, korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirci alınacak.

“Merkezefendimizi kültürün ve sanatın merkezi haline getireceğiz”
İlçeyi kültürün ve sanatın merkezi haline getirmek istediklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizi her yönüyle vizyon ilçe yapmak için çalışıyoruz. Merkezefendimizi kültürün ve sanatın merkezi haline getireceğiz. Bu hedefler doğrultusunda bu yılın başında Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu’nu kurduk. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz kültür ve sanat etkinliklerimize, belirlenen tüm tedbirleri alarak başlıyoruz. Merkezefendi Kent tiyatromuz, 9 Ekim Cuma ve 10 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon’da sahne alacak. Oyunları, tedbirler doğrultusunda sınırla sayıda seyirci izleyebilecek” dedi.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu perdelerini açıyor

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