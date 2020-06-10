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Merkezefendi’de çocuk parkı ve oyun alanları daha güvenli hale gelecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.06.2020 17:58 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede bulunan 25 çocuk parkı ve oyun alanına daha güvenlik kamerası takılacağı kaydedildi.Merkezefendi Belediyesi, çocukların ve ailelerinin vakit geçirdiği oyun parklarına güvenlik kameraları takmaya devam ediyor.

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede bulunan 25 çocuk parkı ve oyun alanına daha güvenlik kamerası takılacağı kaydedildi.
Merkezefendi Belediyesi, çocukların ve ailelerinin vakit geçirdiği oyun parklarına güvenlik kameraları takmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 14 parka güvenlik kamerası taktıran belediye daha huzurlu, güvenli ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak, çocukların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla, 25 parka 58 güvenlik kamerası takacak. İlçe sınırları içerisinde bulunan 13 parkın güvenlik kameraları takılıp faaliyete geçmesinin yanı sıra 12 parkın daha kameralarının montajı da en yakın zamanda tamamlanacak. 2 mega piksel çözünürlüklü kameralar, parkları haftanın yedi günü olmak üzere 24 saat kayıt altına alacak.

“Kamera takma işlemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz”
Çocukların güven içinde vakit geçirmelerini istediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Daha önce çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz parklara kamera takma işlemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda 14 parka güvenlik kameralarını takmıştık. Şimdi de belirlediğimiz 25 parkımıza 58 tane daha kamera yerleştireceğiz. 13 parkımızın kamera montaj işlemlerini tamamladık, diğer parklardaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin güvenli, huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmeleri bizler için çok önemli. Sürekli kayıt alacak olan kameralar ile parklarımız artık daha güvenli olacak. İlçemizin huzuru için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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