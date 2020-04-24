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Merkezefendi’de Ramazan pidesi denetimi gerçekleşti

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.04.2020 20:27 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçede faaliyet gösteren fırın ve imalathanelerde denetim yaptı.Denizli Merkezefendi ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte fırın ve imalathanelerde yaptıkları denetimlerde Ramazan pidesi gramajı, hijyen koşulları ve korana virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denizli Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçede faaliyet gösteren fırın ve imalathanelerde denetim yaptı.
Denizli Merkezefendi ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte fırın ve imalathanelerde yaptıkları denetimlerde Ramazan pidesi gramajı, hijyen koşulları ve korana virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti. Üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihini ve iş yerlerinin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları kontrol edildi. Ekipler, iş yeri çalışanlarına da dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazken ekipler, alışverişe gelen vatandaşları da sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı.

“Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmesini sağlamak”
Vatandaşlara güvenilir gıda ulaştırmak için, Zabıta Müdürlüğü ekipleri genel ve rutin olarak denetimlerini gerçekleştirdiği söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ramazan ayıyla beraber bu denetimleri sıkılaştırıyoruz. Hemşehrilerimizin hem sağlık açısından hem de maddi açıdan haksızlığa uğramaması adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Gerçekleştirilen denetimlerde gerekli uyarıları ve kontrolleri yapıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve güvenilir bir Ramazan ayı geçirmesini sağlamak” dedi.

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Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
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