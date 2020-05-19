YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Merkezefendi’de unutulmaz 19 Mayıs kutlaması

Merkezefendi’de unutulmaz 19 Mayıs kutlaması

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.05.2020 21:38 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlikler düzenledi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlikler düzenledi. Bisiklet turu, otomobil ve motosiklet kulüpleri ile şehir turunun ardından Başkan Şeniz Doğan’ın arkasında bando takımı ile mahalleleri gezdi. Mahalle sakinleri ise bu unutulmaz anlara balkonlardan eşlik etti.
Merkezefendi Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında birçok etkinliğe imza attı. Merkezefendi Kültür Merkezi’nden başlayan bisiklet turu belediye binasında son buldu. Ardından off-road araçları, vosvos otomobiller ve motosikletler ile şehir turu atıldı. Şehir turunun ardından ise Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan bando takımı ile mahalleleri dolaşarak Merkezefendi ilçe sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Büyük coşkuyla kutlanan 19 Mayıs etkinliklerinde Başkan Doğan, bando takımına eşlik ederek Türk bayrağı sallayıp şarkılar söyledi.

“Birlikte daha sağlıklı bayram coşkusunu yaşayacağımız günler diliyorum”
19 Mayıs coşkusunu ve ruhunu yaşatmak istediklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hemşerilerimizle birlikte bayram coşkusu yaşıyoruz. Korona virüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize hemşerilerimiz gerek evlerinden gerek caddelerden büyük ilgi gösterdi. Kendilerine 19 Mayıs ruhunu yaşadıkları ve yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Birlikte daha sağlıklı daha güzel günlerde bayram coşkusunu yaşayacağımız günler diliyorum. Tekrardan Merkezefendililerin ve Denizlililerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu karedeki ünlüleri tanıdınız mı? Bu karedeki ünlüleri tanıdınız mı?
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Asfalt çalışmalarına başlandı

Asfalt çalışmalarına başlandı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı

Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Denizli Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
04:04
Sabah
05:44
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:17
Yatsı
21:49

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Fatih Eczanesi
Merkezefendi
Göksu Eczanesi
Merkezefendi
Toker Eczanesi
Merkezefendi
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Evren Eczanesi
Pamukkale
Zeynep Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mart ayında Denizli’de ki araç sayısı 414 bin 559 oldu

Mart ayında Denizli’de ki araç sayısı 414 bin 559 oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Denizli’den Zeki Bulut Geçti

Denizli’den Zeki Bulut Geçti

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.