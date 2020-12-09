Mermerden kent mobilyası tasarladı, ödülü kaptı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Sezin Gediz Ün, “kent mobilyası” olarak adlandırılan ve şehir merkezindeki ortak alanlarda vatandaşların rahatlıkla zaman geçirmesine imkan sağlayan tasarımıyla ödüle layık görüldü. Tasarımında, pandemi koşullarını da dikkate alarak kolay temizlenmesi nedeniyle mermeri tercih eden Ün, İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinin (İMİB) bu yıl 9’uncu kez düzenlediği “Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışmasnda ikinci oldu. 10 bin lira para ödülünün sahibi olan Ün, yurt dışında eğitim bursu da elde etti. İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinin (İMİB) “öğrenci” ve “profesyonel” olmak üzere iki kategoride düzenlediği yarışmaya, toplam 599 başvuru yapıldı. Aday projeler, Türkiye’nin önde gelen mimar ve iç mimarlarının yanı sıra akademisyenlerden, sektör temsilcilerinden ve İMİB yetkililerinden oluşan bir seçici kurul tarafından değerlendirildi. Türk doğal taşları kullanılarak özgün ve endüstriyel olarak üretilebilir ürünler geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın öğrenci kategorisinde, birbirinden özel çalışmalar yer aldı. Yarışmada, “Dizem” adını verdiği tasarımıyla ikinci olmayı başaran İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Sezin Gediz Ün, ödülü İzmir’e getirdi.

Dikey taşlar koruyucu oluyor

Tasarımı hakkında bilgi veren Ün, “Pandemi, günlük hayatımızdaki birçok şey gibi kent alanlarını kullanma şeklimizi de değiştirdi. Bu değişimle beraber kent mobilyaları ve kullanımları için yeni yöntemler aranmaya başlandı. Tasarımlardaki fonksiyonların önem sırası değişti. ‘Dizem’ adını verdiğim tasarım, bu ihtiyaçlara cevap verebilmek adına bir kent mobilyası olarak hayata geçti. Malzeme olarak mermeri tercih ettim. Bunun sebebi, mermerin hava koşullarına karşı dayanıklı olması ve kolaylıkla temizlenebilmesi. Tasarıma ön taraftan bakıldığında, düzenli aralıklarla tekrar eden ve kullanıcılar için bölme görevi üstlenen dikey taşlar görülüyor. Bu taşlar, yataydaki oturma parçalarıyla iç içe geçiyor ve yapısal olarak birbirini destekliyor. Tasarım, kullanıcıları güneşten ve yağmurdan da kısmen koruyabiliyor” dedi.

Ekonomik ve çevreci

Ün, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Projedeki dikey birimler daha detaylı desenlere sahip olduğundan, 7 eksenli robot ile üretilmelerini öngördüm. Kalan birimler parça parça üretilip iç içe geçirilecek. Birleşim noktalarından kullanıcıya görünmeyecek şekilde desteklenip yerleştirileceği konuma ayak kısmından sabitlenecek. Mermer kullanmanın bir diğer avantajı da değişme çok sık ihtiyaç duymaması. Bu noktada israfı önleyecek, ekonomik ve çevre dostu bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Üzerinde uzun sıra çalıştığım, emek verdiğim bir tasarımın ödüle layık görülmesi beni mutlu etti. Bundan sonra yapacağım çalışmalarda da bana güç ve moral verecek. Yurt dışında eğitimime devam etmek için burs da kazandım. Pandemi nedeniyle şu anda planlama yapamıyorum ama bu imkanı da değerlendirmek istiyorum. Bana güvenen, her daim destek olan akademisyenlerime çok teşekkür ediyorum.”

