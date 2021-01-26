YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin, bin 359 kamera ile izleniyor

Mersin, bin 359 kamera ile izleniyor

26.01.2021 12:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) dahil edilen kameraların, pek çok adli olayın aydınlatılmasında büyük rol oynadığı bildirildi.Mersin ve ilçelerinde 420 noktada faaliyet gösteren bin 359 kamera, polisin gözü kulağı oluyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) dahil edilen kameraların, pek çok adli olayın aydınlatılmasında büyük rol oynadığı bildirildi.
Mersin ve ilçelerinde 420 noktada faaliyet gösteren bin 359 kamera, polisin gözü kulağı oluyor. İl Emniyet Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, KGYS projesi kapsamında pek çok adli olayın aydınlatılmasında büyük rol oynayan güvenlik kameraları, günlük hayattaki her şeyi kayıt altına alıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte suçluların yakalanmasında büyük rol oynayan kameralardan il merkezi ve ilçelerde, 420 noktada bin 359 KGYS kamerası, 41 PTS noktasında 202 PTS kamerası bulunuyor. Kural tanımayanlar bu kameralar vasıtasıyla belirleniyor. Komuta merkezinde bulunan dev ekranlardan şehrin her ucunda bulunan kameralar dönüşümlü olarak izleniyor. Önemli noktalar ve bu noktalarda gelişen olaylarda ’155 polis imdat’ telefon hattına gelen ihbarlarla ilgili kameralar takip edilerek, olay canlı olarak izlenip, müdahalelerde ciddi zaman kazanılıyor.
88 kamera daha emniyet envanterine girdi
Mersin’de toplumsal olaylarla ilgili birimler arasındaki koordinasyon ve bilgi akışının sağlıklı ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla ilave 88 adet daha 4.5G uyumlu kamera temin edildi. Anlık Görüntü ve Ses Aktarım Sistemine (AGSAS) entegre edilen kameralar, 2020’nin başlarında Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı eğitim, spor güvenliği ve çevik kuvvet şube müdürlüklerine gönderilerek kullanılmaya başlandı.
KADES’e yıl içerisinde bin 416 ihbar yapıldı
Öte yandan, Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında, Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 115 dönem halinde toplam 4 bin 982 personele ’Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi’ verildi. 2020 yılında toplam bin 416 KADES ihbarında bulunulurken, yapılan ihbarlardan 410’nun asıllı olduğu tespit edildi. Bu çerçevede bin 354 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 392‘si tutuklandı, 277’si ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.
Bekçiler göreve başladı, asayiş olayları azaldı
Diğer yandan kentte bekçilerin göreve başlamasıyla birlikte asayiş olaylarında da azalma yaşandı. İki dönem halinde 650 çarşı ve mahalle bekçisine, ’Geliştirme, halkla iletişim ve ilişkiler, görev alanlarını içeren kanun’ hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Halkın sevgilisi, suçluların korkulu rüyası haline gelen bekçiler sayesinde, özellikle geceleri ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında büyük düşüş yaşandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

Mersin Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:41
Öğle
12:59
İkindi
15:43
Akşam
18:07
Yatsı
19:24

Mersin Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Murat Eczanesi
Akdeniz
Murat Eczanesi
Akdeniz
Murat Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Mersin’de 2020’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 54,1 arttı

Mersin’de 2020’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 54,1 arttı

Mersinli arıcılara bal süzme makinesi ve çadır dağıtımı başladı

Mersinli arıcılara bal süzme makinesi ve çadır dağıtımı başladı

MEÜ koordinatörlüğündeki uluslararası projeyle kırsaldaki kadınlara girişimci olma fırsatı

MEÜ koordinatörlüğündeki uluslararası projeyle kırsaldaki kadınlara girişimci olma fırsatı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

Seçer: "Biz bugünler için varız, bütün esnafımızın yanındayız"

Seçer: "Biz bugünler için varız, bütün esnafımızın yanındayız"

MESKİ, Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri Projesi uygulamalarına başladı

MESKİ, Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri Projesi uygulamalarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.