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Mersin Büyükşehir Belediye binasında ateş ölçümü yapılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 22.03.2020 12:47 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince korona virüs tedbirleri kapsamında, binaya giriş ve çıkışlarda gerek personel gerekse ziyaretçilerin ateşinin ölçüldüğü bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kısa sürede dünyayı saran ve yakın zamanda Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüse salgınına karşı tedbirler aralıksız sürdürülüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince korona virüs tedbirleri kapsamında, binaya giriş ve çıkışlarda gerek personel gerekse ziyaretçilerin ateşinin ölçüldüğü bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kısa sürede dünyayı saran ve yakın zamanda Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüse salgınına karşı tedbirler aralıksız sürdürülüyor. Vatandaşların toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına rutin olarak devam eden belediye ekipleri, halk sağlığını korumak adına tüm birimleriyle hummalı çalışmalar sürdürürken, çalışması zorunlu olan personelin dışında evden çalışma sistemini hayata geçirdi. Bu süreçte hem çalışan hem de belediye binasına gelen vatandaşların giriş çıkışlarda ateşi ölçülüyor.
Büyükşehir Belediyesi Taş Bina ve bağlı tüm hizmet binaları, virüs tehdidini en aza indirmek amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarıyla periyodik olarak steril hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren sağlık personelleri, gün içinde çok sayıda vatandaşın geldiği taş bina ve hizmet binalarına gelen vatandaşların ve çalışması zorunlu personelin önce dijital temassız ateş ölçerle vücut sıcaklığını kontrol ediyor. Ardından da el dezenfektanı ile hijyen çalışması yapılıyor. Ateşi yüksek çıkan kişiler ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

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