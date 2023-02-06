Mersin Büyükşehir Belediyesinden deprem bölgesine destek

Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de de hissedilen deprem üzerine Macit Özcan Spor Tesisi, Ata Eğitim Merkezi, Yenişehir Spor Salonu, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi, Yalınayak Hal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Tırmıl Mesleki Eğitim Merkezi ve Yenişehir Pazar Yerini vatandaşlara açtı. Yine bugün saat 12.00 itibariyle depremden etkilenen illere 61’i İtfaiye Dairesi Başkanlığından olmak üzere toplam 94 personel, 19 itfaiye aracı, 3 kamyon, 1 su tankeri, 5 kamyonet, 7 taşıyıcı tır, 1 donanım aracı, 2 jeneratör, 3 minibüs, 1 mobil mutfak ve 1 WC’den oluşan teknik personel ve ekipman desteği gönderdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için ayrıca bin koli su, 410 adet battaniye ve 12 bin 200 adet kumanya yardımı gönderdi.

SU VE SICAK ÇORBA DAĞITIM ALANLARI

Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yenişehir’de Forum önü ile Sayapark AVM karşısı ve Macit Özcan Spor Tesislerinde, Mezitli’de Menderes Perşembe Pazarı, Akdeniz Mahallesi Cuma Pazarı, Toroslar’da Osmaniye Kuvayi Milliye Bulvarı, Osmaniye Mahallesi Atatürk İlköğretim Okulu, Kurdali Mahallesi, Mersinli Ahmet Bulvarı, Muşlular Derneği, Akdeniz’de Yenimahalle 5320 Sokak ile Nusratiye Mahallesi 112. Cadde, Tarsus’ta Rasim Dokur Fabrikası Baca önü, Şehitishak Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı 100. Yıl civarı, Şahin Mahallesi Reşat Nuri Caddesi, Duatepe Köylü Garajı, Ergenekon Mahallesi Toros Koleji çevresinde su ve sıcak çorba dağıtımı yaptı.

Depremden etkilenen çocuklar için Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi psikologları ve PDR uzmanları hazırlık yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak için psikolojik destek veriyor. Yine Büyükşehir, başlattığı şartlı destek kampanyasıyla Mersinlilerin depremin etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlara desteklerini ulaştıracak.

Teksin uygulaması, Alo 185 ve 0324 185 00 00 üzerinden iletişim kurularak sağlanacak destekler, vatandaşlara ulaştırılacak. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurdu ile anlaşma sağladığı otellerde depremzede vatandaşlara barınma olanağı sağlanacak. Bu konuda da ’Teksin Mersin’ aracılığıyla yardımlar ulaştırılacak.

