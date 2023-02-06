YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Büyükşehir Belediyesinden deprem bölgesine destek

Mersin Büyükşehir Belediyesinden deprem bölgesine destek

06.02.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de de hissedilen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm imkanları ile vatandaşların yardımına koştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden deprem bölgesine destek

Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de de hissedilen deprem üzerine Macit Özcan Spor Tesisi, Ata Eğitim Merkezi, Yenişehir Spor Salonu, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi, Yalınayak Hal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Tırmıl Mesleki Eğitim Merkezi ve Yenişehir Pazar Yerini vatandaşlara açtı. Yine bugün saat 12.00 itibariyle depremden etkilenen illere 61’i İtfaiye Dairesi Başkanlığından olmak üzere toplam 94 personel, 19 itfaiye aracı, 3 kamyon, 1 su tankeri, 5 kamyonet, 7 taşıyıcı tır, 1 donanım aracı, 2 jeneratör, 3 minibüs, 1 mobil mutfak ve 1 WC’den oluşan teknik personel ve ekipman desteği gönderdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için ayrıca bin koli su, 410 adet battaniye ve 12 bin 200 adet kumanya yardımı gönderdi.

SU VE SICAK ÇORBA DAĞITIM ALANLARI

Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yenişehir’de Forum önü ile Sayapark AVM karşısı ve Macit Özcan Spor Tesislerinde, Mezitli’de Menderes Perşembe Pazarı, Akdeniz Mahallesi Cuma Pazarı, Toroslar’da Osmaniye Kuvayi Milliye Bulvarı, Osmaniye Mahallesi Atatürk İlköğretim Okulu, Kurdali Mahallesi, Mersinli Ahmet Bulvarı, Muşlular Derneği, Akdeniz’de Yenimahalle 5320 Sokak ile Nusratiye Mahallesi 112. Cadde, Tarsus’ta Rasim Dokur Fabrikası Baca önü, Şehitishak Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı 100. Yıl civarı, Şahin Mahallesi Reşat Nuri Caddesi, Duatepe Köylü Garajı, Ergenekon Mahallesi Toros Koleji çevresinde su ve sıcak çorba dağıtımı yaptı.
Depremden etkilenen çocuklar için Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi psikologları ve PDR uzmanları hazırlık yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak için psikolojik destek veriyor. Yine Büyükşehir, başlattığı şartlı destek kampanyasıyla Mersinlilerin depremin etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlara desteklerini ulaştıracak.

Teksin uygulaması, Alo 185 ve 0324 185 00 00 üzerinden iletişim kurularak sağlanacak destekler, vatandaşlara ulaştırılacak. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurdu ile anlaşma sağladığı otellerde depremzede vatandaşlara barınma olanağı sağlanacak. Bu konuda da ’Teksin Mersin’ aracılığıyla yardımlar ulaştırılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'deki Sertavul Geçidi, kar nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatıldıMersin'deki Sertavul Geçidi, kar nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatıldı
Ereğli Belediyesinden deprem bölgesine yardımEreğli Belediyesinden deprem bölgesine yardım
Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri deprem çalışmalarına katılmak üzere yola çıktıKartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri deprem çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
06:11
Sabah
07:32
Öğle
13:01
İkindi
15:54
Akşam
18:19
Yatsı
19:35
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.