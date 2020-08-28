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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kurs merkezleri öğrencileri hayallerine kavuşturdu

MERSİN HABERLERİ  | 28.08.2020 10:20 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde eğitim gören yüzlerce öğrencinin, üniversiteye yerleştirildiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin merkezin yanı sıra Tarsus, Anamur, Gülnar, Silifke, Mut, Erdemli ve Aydıncık olmak üzere 8 noktada 4 bin 334 öğrenciye hizmet verilen Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri sayesinde yüzlerce öğrenci, pek çok köklü üniversiteye yerleşti ve meslek sahibi olabilme adına hayatlarındaki ilk adımlarını attı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde eğitim gören yüzlerce öğrencinin, üniversiteye yerleştirildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin merkezin yanı sıra Tarsus, Anamur, Gülnar, Silifke, Mut, Erdemli ve Aydıncık olmak üzere 8 noktada 4 bin 334 öğrenciye hizmet verilen Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri sayesinde yüzlerce öğrenci, pek çok köklü üniversiteye yerleşti ve meslek sahibi olabilme adına hayatlarındaki ilk adımlarını attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde ücretsiz eğitim alabilen yüzlerce öğrenci, dilediği bölümleri kazandı. Devlet üniversiteleri ile özel üniversitelere yerleşen yüzlerce öğrenci, belediyenin gururu oldu.
Yerleştirme sonuçları yüz güldürüyor
Mart ayı itibariyle Türkiye’de de görülmeye başlanan korona virüs salgınında uzaktan eğitim ile öğrencileri bir an olsun yalnız bırakmayan fedakar merkez öğretmenleri ile dersler hiç aksatılmadı. Uzaktan eğitim ile konularını tamamlayıp sınava hazırlanan öğrenciler, bu sayede güzel başarılar elde etti. Öğretmenlerin özverileri ve öğrencilerin de istekle çalışmaları ile harmanlanan sınav heyecanı güzel sonuçlar ile noktalandı.
Öğrencilerden yüzlercesi İstanbul, İstanbul Teknik, Marmara, Hacettepe, Mimar Sinan, Ege, Dokuz Eylül, Ankara, Gazi, Karadeniz Teknik ve Akdeniz Üniversitesi gibi birçok köklü üniversiteyi kazandı. Yüzlerce öğrenciden onlarcası da tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık, inşaat, makine, kimya, mekatronik, bilgisayar, elektrik, elektronik gibi mühendisliğin pek çok farklı dalı olmak üzere hayallerindeki bölümlere yerleşti.
Üniversiteyi kazanan öğrenciler kurs merkezlerinden memnun
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Mehmet Cesim Denli, bu yıl sınava ikinci kez girdiğini belirterek, “Kazandığım için mutluyum. Burada bizimle çok ilgilendikleri için hocalarıma çok teşekkür ederim. İsteyen öğrenciler için gayet de çaba sarf ederek, onların her istediğine koşan hocalar var. Bu yüzden bir daha teşekkür ediyorum. İnsan isteyince burada her şeyi yapabilir. Tıpı kazanacağımı bekliyordum, bu yüzden mezuna kalmıştım” dedi.
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan Hacer Baz ise “Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezinden çok memnundum. 20 bin 439’du sıralamam. Öğretmenlerle aram iyiydi. Diş hekimliği bekliyordum ve beklediğim yer geldi. Evde çalışmaktansa arkadaşlarla beraber olunca daha çok motive oluyorsun. Arkadaşlar çalıştığında ben de çalışıyordum. Üniversiteye giriş sınavına ikinci girişimdi. Sonucumdan memnunum. Ailem de güzel bir yere girebildiğim için mutlular” diye konuştu.

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Akdeniz
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Akdeniz
Serena Eczanesi
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Mezitli
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