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Mersin Devlet Opera ve Balesinden Sevgililer Günü'ne özel konser

MERSİN HABERLERİ  | 14.02.2020 21:41 | Son Güncelleme

Mersin Devlet Opera ve Balesinden Sevgililer Günü'ne özel konser

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri" konseri verdi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, İstanbul Film Müzikleri Orkestrası kurucusu ve şefi Kerem Esemen yönetti.

Şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği koro, "İyi, Kötü ve Çirkin", "Titanik", "Game Of Thrones", "Karayip Korsanları", "Görevimiz Tehlike" ve "Pembe Panter"in de aralarında bulunduğu ünlü film ve dizilerin müziklerini seslendirdi. Müzikleri seslendirilen yapımlardan kısa görüntüler de perdeye yansıtıldı.

MDOB orkestrası, Sevgililer Günü'ne özel, İngiliz rock grubu Queen'in "Bohemian Rhapsody" adlı eserinin senfonik düzenlemesini, solist Oğuz Sırmalı eşliğinde ilk kez dinleyiciye sundu.

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14 Şubat MDOB Mersin Mersin Devlet Opera ve Balesi Sevgililer Günü

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