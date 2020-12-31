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Mersin Emniyet Müdürlüğü Whtsapp ihbar hattı gelecek şikayetleri bekliyor

MERSİN HABERLERİ  | 31.12.2020 13:38 | Son Güncelleme

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Whatsapp ihbar hattının faaliyetine devam ettiğini duyurarak, vatandaşların bu numaradan sesli, yazılı ve görüntülü olarak ihbarda bulunabileceğini bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart 2019 yılında kurulan Whatsapp ihbar hattı, çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Whatsapp ihbar hattının faaliyetine devam ettiğini duyurarak, vatandaşların bu numaradan sesli, yazılı ve görüntülü olarak ihbarda bulunabileceğini bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart 2019 yılında kurulan Whatsapp ihbar hattı, çalışmalarını sürdürüyor. Toplumda kendine önemli bir yer edinmiş olan sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarının toplum içerisinde etkisini her alanda fark ettirdiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların suç ve suçlularla mücadele kapsamında gördükleri veya şahit oldukları olayları anında aktarabilecekleri, yazabilecekleri, fotoğraf andırabilecekleri ve sesli olarak da ihbarda bulunabilecekleri ’0552 1553333’ numaralı Whatsapp ihbar hattımız faaliyettedir" ifadelerine yer verildi.

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