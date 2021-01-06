Mersin ESOB Başkanı Dinçer, esnafın sıkıntılarını Toros Üni TV’de anlattı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, esnafın pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları Toros Üni TV’de anlattı. Dinçer, esnaf ve sanatkarın pandemide çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Bu zamana kadar çevresine yardım eden esnafımız gıda kolisine muhtaç oldu” dedi.

Toros Üniversitesinin televizyon kanalı Toros Üni TV’de yayınlanan “Prof. Dr. Ahmet Özer ile Gündem” programının bu haftaki canlı yayın konuğu Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer oldu. Dinçer, program öncesi Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz’ü ziyaret etti. Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Sertaç Özveren, Genel Sekreter Serhat Reşit Aşkın ve Program Moderatörü Prof. Dr. Ahmet Özer de katıldı.

“Esnafımız gıda kolisine muhtaç oldu”

ESOB Başkanı Dinçer, programda esnafın pandemi sürecinde içinde bulunduğu zor durumu anlattı. Pandemi döneminin birçok zorluğunu esnafın yaşadığını söyleyen Dinçer, “Pandemi dönemindeki ilk kısıtlamalar esnafı etkiledi. 15 bin 800 esnaf o gün kapısına kilit vurdu. Sürecin sonrasında 30 bin esnaf 3-4 ay boyunca iş yerini açamadı, mağdur oldu. Yanında çalışan personelin aileleri de mağdur oldu. Bu zamana kadar çevresine yardım eden esnafımız gıda kolisine muhtaç oldu. Bizler teşkilat olarak esnafımıza yardım ettik. Büyükşehir Belediyesi bu anlamda 17 bin civarında gıda kolisi verdi. İş yeri kapalı olan esnafa ulaştırdık. Bu geçici bir çözümdü. Gıda sektörü hariç diğer tüm sektörlerdeki esnafımız mağdur oldu. Finansman yetersizliğinden dolayı çıkan kredi desteğine tüm esnafımız erişemedi. Sadece 60 bin esnafın 18 bini aldı” dedi.