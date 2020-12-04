Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı iddiasını yalanladı:

MERSİN (AA) - Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı ve baskı uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde Kovid-19 bulgusuna rastlanan Toros Devlet Hastanesindeki bazı çalışanlara soruşturma açıldığı ve baskı uygulandığına yönelik iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Salgınla mücadelede ilk günden itibaren tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüzce pandeminin ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığının hazırladığı algoritmalar çerçevesinde çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirler alınmıştır. Çalışanlarımızın tamamına kişisel koruyucu ekipman tedarik edilmiş ve uygulamalar hakkında eğitimler verilmiştir. Talimatlara aykırı hareket ettiği saptanan personel öncelikle sözlü olarak, sonrasında ise ilgili mevzuat dayanak gösterilerek yazılı olarak uyarılmıştır."

Personelin tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyarıldıkları belirtilen açıklamada, Toros Devlet Hastanesinin evde sağlık hizmetleri biriminde görev yapan personelin, sözlü uyarılara rağmen ofis ortamında ve dinlenme aralarında kişisel koruyucu ekipman kullanmadıklarının ve mesafe kurallarına uymadıklarının tespit edildiği bildirildi.