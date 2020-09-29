Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, Ali Toptaş’ın

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 14 yıldır sürdürülen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’ne bu yıl, Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş usta yazar Hasan Ali Toptaş değer görüldü. Toptaş’a ödülü, aralık ayında düzenlenecek törende takdim edilecek.

MTSO’nun, Türkiye ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürüp edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere düzenlediği, ‘Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’ 14’üncü yılında. Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için MTSO’nun öncü girişimleriyle kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nün Değerlendirme Kurulu bu yıl Celâl Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı’dan oluştu.

Değerlendirme Kurulunun kararı ise şöyle açıkladı; "2020 yılı için önerilen adaylar arasından;

kelimelerle şeyler arasındaki duygu, susku ve sezgi aralıklarına senfonik bir düzen kazandırdığı, edebiyatın asli niteliği olan anlamı biçimlendirmek üzere dil içi sessizliği ihyâ ederek, okuru söylenemeyenle buluşturduğu, hayatın hızına, hırsına ve kötücül çağrısına direnen bu dili Türkçeye armağan ettiği, taşranın tekinsiz, sürekli kendi üzerine katlanan atmosferini, modern kent insanının içgüdüsel çıkmazlarını sükunetle aşmak üzere hikaye ve masal anlatısından miras bir tevekkülü yeniden canlandırdığı, insanın basit, yalın ve örselenmemiş gerçekliğindeki iyilik halini hatırlatan anlatısıyla edebiyatımıza çok katmanlı okurlar kazandırdığı ve Türkçemizi ses ve söz ahengiyle soluklandırdığı için usta yazar Hasan Ali Toptaş’ı ödüle değer bulmuştur."

Hasan Ali Toptaş kimdir?

1958 Denizli Çal doğumlu yazar, öykü, roman ve şiirsel metinleriyle tanınır. 1987’de ilk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği, 1990’da ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı yayımlandı. 1990’lı yıllarda yayımlanan kitaplarıyla pek çok ödül aldı. Veznedarlık, icra memurluğu ve hazine avukatlığında memurluk yaptı. Toptaş, dili kullanmadaki ustalığıyla tanınmakta, postmodern edebiyatın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yazarın Gölgesizler romanını yönetmen Ümit Ünal sinemaya uyarlamıştır. Filmde Hasan Ali Toptaş da rol almıştır. Kuşlar Yasına Gider romanı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ‘yılın romanı’ seçilmiştir.



