YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Kızkalesi'nde turizm sezonu Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı

Mersin Kızkalesi'nde turizm sezonu Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı

28.05.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Kızkalesi'nde turizm sezonu Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı

1/

MERSİN (AA) - UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınarak turizm sezonu açıldı.

Bölgedeki işletmeler, turistlerin güvenli şekilde tatil yapmaları için Kovid-19 tedbirleriyle ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Kale, gazetecilere, sezonun açılmasıyla Kızkalesi'nde hareketliliğin başladığını söyledi. İşletmelerin sezona hazır olduğunu dile getiren Kale, "Şu an Ukrayna, Almanya ve Fransa'dan turistler gelmeye başladı. Bu sezondan geçen yıllara oranla daha çok umutluyuz. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Kale, tatilcilerin Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmaması gerektiğini aktararak şunları kaydetti:

"Bizim için önce insanlarımızın, tatilcilerimizin sağlığı gelmektedir. Umarım kurallara uyup kazasız belasız bu güzel sezonu geçirir ve tamamlarız. Turizm Bakanlığının açıkladığı gibi önce turizm işletme ve turistik tesislerde, belediye otellerinde turizm çalışanlarının öncelikli aşılaması yapıldı. Kovid-19 tedbirlerine hazır vaziyette sezona girmekteyiz. Turizmcilerimize ve esnafımıza bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum ve tatil beldesinde denize girerek zaman geçiren herkesin kurallara uymasını diliyorum."

Tatilcilerden Eylül Halavut da Kovid-19 tedbirlerine dikkat ederek tatilini geçirdiğini belirterek "Denize girerken maskemizi çıkartıyoruz ama denizden çıktığımız zaman maskemizi geri takıyoruz. Ülkemizde Kovid-19 bitmiş değil." diye konuştu.

Cem Halavut da tatil yapacakları Kovid-19 tedbirlerine uymaya davet etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Mersin'de çöpte bulduğu Türk bayraklarını evinde muhafaza altına alan kadın takdir topladıMersin'de çöpte bulduğu Türk bayraklarını evinde muhafaza altına alan kadın takdir topladı
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:19
Öğle
12:44
İkindi
16:34
Akşam
19:59
Yatsı
21:32

Mersin Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Cuma

Karataş Eczanesi
Akdeniz
Karataş Eczanesi
Akdeniz
Karataş Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.