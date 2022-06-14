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Mersin merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı

14.06.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine finansal destekte bulundukları iddia edilen 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgütle bağlantılı yapılarda görev aldıkları, örgüte ve hükümlülere finansal destekte bulundukları, hücre tipi yapılanmalarda yöneticilik yaptıkları ve örgütün çözülmesini önlemeye yönelik çalışmalar yürüttükleri iddia edilen 44 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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