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Mersin merkezli hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

27.06.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Mersin merkezli hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin, Niğde ve Karaman'da kendilerine seyyar satıcı görünümü vererek bağ ve bahçelerden tarım aletleri, evlerden çeşitli eşyalar çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, ekiplerin 3 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen zanlıların işlemleri sürüyor.

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