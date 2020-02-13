YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı

MERSİN HABERLERİ  | 13.02.2020 16:23 | Son Güncelleme

Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek festival, 1 Nisan'da başlayacak

MERSİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 19. kez yapılacak Mersin Uluslararası Müzik Festivali, sanatseverlerle 1 Nisan'dan itibaren buluşacak.

Hazırlıkları tamamlanan festival etkinlikleri, 1-18 Nisan tarihlerinde kentin önemli konser salonları ve bazı tarihi mekanlarda 18 gün boyunca müzik şöleni sunacak.

Festival programı ve katılacak sanatçılar, daha sonra düzenlenecek toplantıda duyurulacak.

Sanat Etkinlikleri Derneğinin öncülüğünde düzenlenen festivale, Bakanlığın yanı sıra Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Mersin Üniversitesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile ilçe belediyeleri, ticaret ve sanayi odaları destek veriyor.

Destek verenler arasında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Festival Mersin Mersin Uluslararası Müzik Festivali Müzik

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:26
Öğle
13:01
İkindi
15:59
Akşam
18:25
Yatsı
19:41

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Adem Eczanesi
Merkez
Akburak Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
İlkerdem Eczanesi
Merkez
Kamer Eczanesi
Merkez
Oya Eczanesi
Merkez
Soyhan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Kadınlara ağız ve diş sağlığı anlatıldı

Kadınlara ağız ve diş sağlığı anlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.