Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı

MERSİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 19. kez yapılacak Mersin Uluslararası Müzik Festivali, sanatseverlerle 1 Nisan'dan itibaren buluşacak.

Hazırlıkları tamamlanan festival etkinlikleri, 1-18 Nisan tarihlerinde kentin önemli konser salonları ve bazı tarihi mekanlarda 18 gün boyunca müzik şöleni sunacak.

Festival programı ve katılacak sanatçılar, daha sonra düzenlenecek toplantıda duyurulacak.

Sanat Etkinlikleri Derneğinin öncülüğünde düzenlenen festivale, Bakanlığın yanı sıra Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Mersin Üniversitesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile ilçe belediyeleri, ticaret ve sanayi odaları destek veriyor.

Destek verenler arasında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da yer alıyor.

