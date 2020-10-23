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Mersin ve Adana Ar-Ge harcamalarında 9’uncu sırada

MERSİN HABERLERİ  | 23.10.2020 12:17 | Son Güncelleme

Ge harcamalarında Mersin ve Adana’nın oluşturduğu TR62 Bölgesi de hatırı sayılır bir paya sahip.

Ge harcamalarında Mersin ve Adana’nın oluşturduğu TR62 Bölgesi de hatırı sayılır bir paya sahip. Mersin ve Adana, 2019 yılında Ar-Ge harcamalarında yüzde 1,6 ile 9’uncu sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, bir açıklama yaparak, Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2019 sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamaya göre, gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre 7 milyar 420 milyon TL artarak 45 milyar 954 milyon TL’ye yükseldi.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Düzeye göre 2019 yılında yapılan Ar-Ge harcamaları bakımından Mersin ve Adana’nın oluşturduğu TR62 Bölgesi, Türkiye genelinde yapılan toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 1,6’sı ile 9’uncu sırada yer aldı.
Ar-Ge personel sayısına göre ise Mersin ve Adana, toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 2,4’ü ile 10’uncu oldu.

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