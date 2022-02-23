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Mersin'de 105 bin 800 makaron ve 20 bin sahte bandrol ele geçirildi

23.02.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 105 bin 800 makaron ve 20 bin sahte bandrol ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de 105 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 20 bin sahte bandrol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, kaçak makaron ticareti ve sigara üretimi yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı sigara tütünü, 85 kilogram kıyılmış tütün, 105 bin 800 makaron, 20 bin sahte bandrol, 2 kompresör ve sigara basma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan O.K. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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