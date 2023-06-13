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Mersin’de 24 derslikli ilkokul yapımı protokolü imzalandı

13.06.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Valiliği, Mersin Uluslararası Liman İşletmesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ’Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesine 24 Derslikli İlkokul Yapımı ve Çevre Düzenlemesi’ protokolü imzalandı.

Mersin’de 24 derslikli ilkokul yapımı protokolü imzalandı

İmza töreninde konuşan Vali Pehlivan, bu protokol çerçevesinde 24 derslikli bir ilkokul inşa edileceğini belirterek, "Bu okulun finans desteğini MIP firması sağlayacak. MIP bilindiği üzere 16 yıldır Mersin Limanı’nın işletici firması. İlimizde bulunan ve ülkemizin en büyük limanı olan Mersin Limanı, dünya genelinde de ilk 100 en büyük limanı arasında yer alıyor. 16 yıl içinde MIP tarafından yapılan bu 2. okul olacak. Bununla birlikte inanıyoruz ki bundan sonraki süreçlerde bu sayı daha da artacaktır. Kendilerine bugün bu protokol vesilesiyle vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bir ay içerisinde okulun inşaatı başlayacak. Protokol gereği İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu projenin elbette ki bir parçası, inşaatı firması gerçekleştirirken İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de teknik ekip marifetiyle buranın gözetimini, denetimini yapacak. Bir yıl içerisinde 24 derslikli okulumuzun inşaatını bitirmeyi planlıyoruz. Yenişehir ilçemize ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hayırsever yaklaşımlarından dolayı MIP firmasına yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise farklı kurumların, firmaların, iş insanlarının destekleriyle Mersin’e yeni okullar kazandırmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Valimiz başkanlığında MIP firmasıyla imzaladığımız protokol çerçevesinde Yenişehir ilçesinde mülkiyeti Menteş Mahallesi 11.121 ada 2 parsele ’Yenişehir Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu’ adıyla 24 derslikli ilkokul binası, çevre düzenlemesi de dahil olmak üzere anahtar teslim şekilde yapılacak ve Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim edilecektir. Biz Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak projenin tamamlanması için her türlü desteği sağlayacak, gerekli incelemeleri yapacağız. Bu protokolün imzalanmasından olayı Valimize şükranlarımı sunuyor, eğitim camiasını yalnız bırakmayan MIP’e en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Vali Pehlivan’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, MIP İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Nuri Peker, MIP Kamu ve Gümrük İlişkiler Müdürü Metin Altınsoy ve İl Milli Eğitimi Müdürü Adem Koca katıldı.

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