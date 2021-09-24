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Mersin'de 3 bin 481 paket kaçak sigara ele geçirildi

24.09.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 3 bin 481 paket kaçak sigara ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de 3 bin 481 paket kaçak sigara ile 11 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve bazı araçlarda yapılan aramada 3 bin 481 paket kaçak sigara ve 1000'i doldurulmuş, 11 bin filtreli sigara kağıdı bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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