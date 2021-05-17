Mersin'de 3 evde çıkan yangında hasar oluştu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 evde çıkan yangında hasar oluştu.

Yeni Mahalle 4053. Sokak'ta Ali Yılmaz’a ait 2 katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, daha sonra bitişikteki 2 müstakil eve sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evlerde hasar oluştu.



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