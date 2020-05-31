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Mersin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

MERSİN HABERLERİ  | 31.05.2020 15:35 | Son Güncelleme

Mersin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında dışarı çıktı.

Bugün 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen vatandaşlar, hava sıcaklığının 28 dereceyi bulduğu kentte sahilde yürüyüş yapıp güneşli havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar vakitlerini palmiye ağaçlarının altındaki banklarda sohbet ederek geçirirken, bazıları da kıyıda bisiklet sürdü.

Yeniden sokakta vakit geçirmenin keyfini yaşayan vatandaşlardan bazılarına, yakınları da eşlik etti.

Son dönemlerin en kalabalık gününün yaşandığı sahil bandında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de devriye görevi yaptı.

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