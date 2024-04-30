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Mersin'de 7 aracı kundaklayan zanlı yakalandı

AA AA
30.04.2024 11:59
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Mersin'de 7 aracı kundakladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 ayrı kundaklama olayının failinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yürütülen çalışmalarla zanlının Y.A. olduğu tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Mersin'imizde 7 ayrı kundaklama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen terör iltisaklı şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda araç kundaklama olaylarında kullanılan düzeneği hazırlarken suç üstü yakalanmıştır. Düzenek yapımında kullanılan malzemelere el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, zanlının, 27 Nisan'da gece saatlerinde bir aracı düzenek yardımıyla kundakladığına ilişkin anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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polis Gözaltı Mersin Araç kundaklama fail

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