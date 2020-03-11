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Mersin'de 8 uyuşturucu şüphelisi portakal bahçesinde yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 11.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Mersin'de 8 uyuşturucu şüphelisi portakal bahçesinde yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli portakal bahçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaduvar Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli saklandıkları portakal bahçesinde yakalandı.

Operasyonda 1 kilo 610 gram esrar, 13 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 550 lira ele geçirildi.

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