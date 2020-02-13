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Mersin’de 9 ayda 84 milyon metreküp atıksu arıtıldı

MERSİN HABERLERİ  | 13.02.2020 14:52 | Son Güncelleme

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce işletilen atıksu arıtma tesislerinde, 1 Nisan-31 Aralık 2019 tarihleri arasında 84 milyon metreküp atıksu arıtımının gerçekleştirildiği bildirildi.MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, en büyük sorunlardan biri olan evsel nitelikli atıksu kirliliğini ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce işletilen atıksu arıtma tesislerinde, 1 Nisan-31 Aralık 2019 tarihleri arasında 84 milyon metreküp atıksu arıtımının gerçekleştirildiği bildirildi.
MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, en büyük sorunlardan biri olan evsel nitelikli atıksu kirliliğini ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda MESKİ, Akdeniz sahillerinin temizlenmesi ve mavi bayraklı plajların sayısının artması için bünyesinde bulunan 12 atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işletiyor.
İl genelinde vatandaşların atıksu kaynaklı çevre kirliliğinden etkilenmemesi için yeni tesis hamlesine devam eden MESKİ Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Tömük-Arpaçbahşiş ortak atıksu arıtma tesisi, Tarsus ilçesi Günyurdu Mahallesi’nin atıksu şebeke ve paket atıksu arıtma tesisi projesiyle bölgenin kanalizasyon bertarafını sağlayacak. Ayrıca Silifke Atıksu Arıtma Tesisi rehabilite edilecek. Silifke’de yer alan Taşucu Mahallesi’nin kanalizasyon sorununu gidermek için döşenecek kanalizasyon hatları ile atıksuların terfi merkezleri vasıtasıyla Silifke Atıksu Arıtma Tesisine iletimi sağlanarak, mahallenin kanalizasyon problemi çözülecek. Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi, Bozyazı ilçesi Tekeli-Tekmen Mahalleri Ortak Atıksu Arıtma Tesisi, Aydıncık ilçesi Atıksu Arıtma Tesisi, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi projeleri de hayata geçirilecek.
Atıksu arıtma tesislerinin kapasiteleri verimli hale getiriliyor
MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde işletilen tesisler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da rutin şekilde denetleniyor. Mersin genelindeki atıksu arıtma tesisleri, 1 Nisan-31 Aralık 2019 tarihleri arasında 177 iç denetim numune sayısıyla denetimlerden tam not aldı. Tam kapasite ile çalıştırılan tesislerinin başarısı bir kez daha tescillendi.
“Mersin sahillerinde çevreci yatırımlara devam edeceğiz”
MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, ekolojik dengenin korunması noktasında atıksu arıtma tesislerinin önemine değinerek, “Gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir Mersin bırakma gayreti içerisindeyiz. Akdeniz’in kirlilikten kurtarılması adına yoğun mesaimiz sürüyor. Altyapı anlamında yapmış olduğumuz yatırımlar ile gelecek nesilleri koruma altına alıyoruz. Evsel nitelikli atıksu kirliliğinin önüne geçerek, çocuklarımız için daha sağlıklı ve temiz bir gelecek inşa ediyoruz. Daha temiz bir çevre ve sağlıklı yaşam temini adına çevreci yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

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