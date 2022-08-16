Mersin'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişinin cesedine ulaşıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, ailesinin 23 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.
Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden 24 Temmuz'da üzüm ve bamya toplamak için tarlaya giden Uğur Taşyürek'ten (62) haber alamayan ailesinin durumu jandarmaya bildirmesiyle başlatılan arama çalışmaları devam etti.
AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de destek verdiği ekipler, Kızılçukur Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir cesedin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye geçti.
Yapılan incelemede, cesedin iki çocuk babası Taşyürek'e ait olduğu belirlendi.
Taşyürek'in cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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