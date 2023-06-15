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Mersin’de aranan şahıslara operasyon: 76 gözaltı kararı

15.06.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı.

Mersin’de aranan şahıslara operasyon: 76 gözaltı kararı

76 şahıs hakkında yakalama kararı verilirken, ekiplerin gözaltı işlemleri sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kent genelinde 76 şahsı tespit eden ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Dron desteğiyle kent genelinde belirlenen 76 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, aranan şahısları gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, ekiplerin gözaltı işlemleri devam ediyor.

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