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Mersin'de arızalanan tırın altında kalan sürücü öldü

30.05.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de arızalanan tırın altında kalan sürücü öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde arızasını kontrol ettiği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 63 B 7601 plakalı tır sürücüsü Necmi Yıldız, Tarsus-Mersin otoban gişeleri yakınlarında arıza yapan aracını yol kenarına park etti.

Araçtan inen Yıldız, tırın lastiklerini ve diğer bölümlerini kontrol etmeye başladı.

Bu sırada hareket eden tırın altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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trafik kazası Mersin Tarsus

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