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Mersin'de atık bidonlar sokak kedileri için "konforlu yuvaya" dönüştü

MERSİN HABERLERİ  | 22.04.2020 11:18 | Son Güncelleme

AK Parti Mersin Gençlik Kolları üyeleri, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinde olmasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak kedileri için, atık bidonlardan yaptıkları yuvaların çevresine mama ve su koyuyor - Kedilerin yoğun yaşadığı noktalara yerleştirilen yuvalarda yastık da bulunuyor

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken kediler için, toplanan atık bidonlar yuva haline getirilip çevresine mama ve su konularak kentin çeşitli noktalarına bırakıldı.

AK Parti Mersin Gençlik Kolları Başkanvekili Mustafa Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak amacıyla atıl ürünlerden yuva yaptıklarını söyledi.

Çevre kirliliğine neden olan atık bidonları toplayarak çalışmalara başladıklarını anlatan Işık, "Bidonları dezenfekte ettik ve dışını boyadık. Çalınma ihtimaline karşı da tedbir maksadıyla içlerini çimento dökerek ağırlaştırdık. İçerisine koyduğumuz minder ve yastıkla kullanıma hazır hale getirdik." dedi.

Işık, üzerine "Kedi Evi" yazdıkları yuvaları, kedilerin yoğun yaşadığı sahil bandı ile kentin çeşitli noktalarındaki parklara yerleştirmeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yuvaların etrafına taslarla birlikte mama ve su yerleştirdik. Düzenli olarak mama ve su taslarını yenileyeceğiz. Şu ana kadar 30 yuvayı geçtik, çalışmalarımız devam ediyor. Fikir, bir arkadaşımızın 'Şuraya da bırakalım.' demesiyle gelişiyor. Bizler de bunun üzerinde hemen yeni yuva yapıp bırakıyoruz. Bunun tüm insanlar tarafından yapılmasını amaçlıyoruz. Vatandaşlar evlerinde çok basit bir şekilde yapabilirler bunları."

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