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Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı

24.09.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı

Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde babasını av tüfeğiyle öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Arslanköy Mahallesi'nde yaşayan H.B, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak gece saatlerinde domuz avına çıktıkları babası Y.B'nin yerde hareketsiz yattığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, Y.B'nin silahla öldürüldüğünü belirlemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde detaylı inceleme yaparak delil toplayan jandarma, ihbarda bulunan şüphelinin av tüfeğiyle babasını öldürdüğünü belirledi.

Gözaltına alınan H.B, tartıştığı babasına ateş açtığını itiraf etti.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı

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