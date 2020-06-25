YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de bağımsız belediye meclis üyesi Süleyman Kahraman AK Parti'ye katıldı

Mersin'de bağımsız belediye meclis üyesi Süleyman Kahraman AK Parti'ye katıldı

MERSİN HABERLERİ  | 25.06.2020 17:43 | Son Güncelleme

Mersin'de bağımsız belediye meclis üyesi Süleyman Kahraman AK Parti'ye katıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, bağımsız Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kahraman AK Parti'ye katıldı.

Kahraman, partinin il başkanlığında düzenlenen törenle AK Parti'ye geçti.

AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, törende yaptığı konuşmada, Kahraman'ın 1,5 ay önce partisinden istifa ettiğini belirterek, "İstifasının nedeni, Akdeniz ilçesindeki hizmetleri gördüğünden dolayıdır. Süleyman Kahraman, Akdeniz'e daha iyi hizmet etmek için şu an AK Parti safında siyaset yapmayı kendine uygun görmüştür." diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ilçede güzel işler yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bizim Akdeniz'de yaptığımız hizmetler, meclis üyeleri ve halkla olan ilişkilerimiz doğrultusunda Süleyman Kahraman AK Parti'ye geçmek istedi. Gerekli onayların ardından Süleyman kardeşimiz hem partimize üye oldu hem de belediyeye gelerek dilekçesini verdi. Şu andan itibaren AK Parti grubuna katılmış oldu. Beraber güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Süleyman Kahraman, güzel çalışmalara imza atmak istediğini belirterek, kendisine yakından ilgi gösterenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Gültak, Kahraman'a AK Parti rozeti taktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:17
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:11
Yatsı
21:49

Mersin Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Çağdaşkent Eczanesi
Merkez
Erikci Eczanesi
Merkez
Fakülte Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Oya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Mezitli’de pazar yerleri modernize oluyor

Mezitli’de pazar yerleri modernize oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.