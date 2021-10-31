YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de batan gezi teknesindeki iki kişiyi balıkçı kurtardı

Mersin'de batan gezi teknesindeki iki kişiyi balıkçı kurtardı

31.10.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknenin batma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde batan gezi teknesindeki iki kişi balıkçı tarafından kurtarıldı.

Erdemli Balıkçı Barınağı'ndan Antalya'nın Alanya ilçesine doğru hareket eden Ş.D. ve E.Y’nin bulunduğu 25 metre uzunluğundaki gezi teknesi, Tisan açıklarında su almaya başladı.

O sırada eşiyle balık avlayan Ahmet Galip İnce, yanlarına yaklaşarak iki kişiyi kendi teknesine aldı. Teknedekiler, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Su alan tekne, kısa sürede battı.

Teknenin batma anı, İnce'nin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah Yeşilovacık'tan ayrıldıktan kısa süre sonra batmak üzere olan tekneyi gördüğünü söyledi.

İki kişinin bulunduğu tekneye yaklaştığını belirten İnce, şöyle konuştu:

"Bir kadının şişme botta olduğunu gördüm. Kadına 'Teknemize binin, tekneniz batmak üzere.' dedim. O da bana 'Tekneyi terk etmeyeceğiz, bizi en yakın sahile götürebilir misiniz?' dedi. Ben de imkansız olduğunu söyledim ve kendisini ikna edip teknemize aldım. Aynı şekilde diğer arkadaşı da teknemize bindi. Tekneden 10-20 metre açılmadan iki dakika içinde suya gömüldü. Olay yerinde kendimi güvende hissettiğim yere geçtiğim zaman da sahil güvenlik ekiplerine haber verdim. Sahil güvenliğin de bilgisi varmış. Sahil güvenlik gelince de kurtardığım kişileri teslim ettim."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERTuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemediTuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi
Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildiMersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 31 Ekim Pazar

İmsak
05:37
Sabah
06:57
Öğle
12:30
İkindi
15:27
Akşam
17:53
Yatsı
19:09

Mersin Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Pazar

Güneş Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.