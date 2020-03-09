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Mersin'de Beethoven'ın doğumunun 250. yılı anısına konser verilecek

MERSİN HABERLERİ  | 09.03.2020 09:39 | Son Güncelleme

Mersin'de Beethoven'ın doğumunun 250. yılı anısına konser verilecek

MERSİN (AA) - Mersin'de, Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yıl dönümü anısına konser gerçekleştirecek.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, Avusturya'nın klasik müzik topluluklarından Stratos Trio, Mersinli sanatseverlerle buluşacak.

Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle 7 Nisan'da Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Nevit Kodallı Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde, bireysel deneyimlerini ve yaklaşımlarını bir araya getiren sanatçılar, klasik müziğin seçkin eserlerinden oluşan bir repertuvarı Beethoven anısına seslendirecek.

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Beethoven Konser Mersin

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