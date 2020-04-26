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Mersin’de belediye ekipleri yasak sürecinde de çalıştı

MERSİN HABERLERİ  | 26.04.2020 13:37 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde kent genelinde temizlik çalışmalarına devam ederken, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini de aralıksız sürdürdü.Dört günlük sokağa çıkma kısıtlama sürecinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 merkez ilçede sokakların dezenfeksiyon çalışmalarını yürütürken, Mersin’i güzelleştiren yeşil alanlar ve ağaçlarda haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi.Zemin temizliği çalışmasıyla sokaklar pırıl pırılKent merkezinde Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli olmak üzere 4 ilçede çalışmalar yürüten ekipler, araç geçişlerinin ve vatandaşların yoğun olduğu noktaları, virüs riskinin önüne geçmek amacıyla temizledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde kent genelinde temizlik çalışmalarına devam ederken, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini de aralıksız sürdürdü.
Dört günlük sokağa çıkma kısıtlama sürecinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 merkez ilçede sokakların dezenfeksiyon çalışmalarını yürütürken, Mersin’i güzelleştiren yeşil alanlar ve ağaçlarda haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi.
Zemin temizliği çalışmasıyla sokaklar pırıl pırıl
Kent merkezinde Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli olmak üzere 4 ilçede çalışmalar yürüten ekipler, araç geçişlerinin ve vatandaşların yoğun olduğu noktaları, virüs riskinin önüne geçmek amacıyla temizledi. Ekipler, ilk olarak kaldırımları yaprak üfleme makinesiyle biriken yaprak ve çeşitli atıklardan arındırdı. Yollara dökülen yapraklar süpürge araçlarıyla temizlendi. Temizlenen zemin arazöz araçlarıyla hem yıkandı hem de dezenfeksiyon işlemleriyle virüs riskine karşı steril hale getirildi.
İlaçlama birimi ekipleri ise sıcak havayla birlikte artış gösteren haşerelerle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, sağlıklı ve canlı bir doğa için birçok noktada hem yeşil alanları hem de ağaçları ilaçladı.

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Emel Eczanesi
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Fakülte Eczanesi
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Güven Eczanesi
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Mavisu Eczanesi
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Özlem Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
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