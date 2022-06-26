YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Mersin'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

26.06.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yeşil Mahallesi'nde Enes Yıldırım (22) ve Bünyamin Davarcı (23) ile daha önce aralarında husumet olan A.S, E.D, E.D, E.D, A.C.Y. "yan bakma" nedeniyle tartıştı.

Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle ayrılan taraflar, daha sonra gece saatlerinde aynı yerde karşılaştı.

Burada çıkan kavgada Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı, silahla vurularak yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili A.S, E.D, E.D, E.D. ve A.C.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AKİB, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olduAKİB, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı oldu
GÜNCELLEME - Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Balıkesir'de arazide silahla vurulmuş biri kadın iki kişinin cesetleri bulunduBalıkesir'de arazide silahla vurulmuş biri kadın iki kişinin cesetleri bulundu
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:17
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:12
Yatsı
21:49
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eyfel Kulesi'yle evlenmişti! Şimdi çitlere cinsel çekim duyuyor

Eyfel Kulesi'yle evlenmişti! Şimdi çitlere cinsel çekim duyuyor

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.