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Mersin’de coşkulu 19 Mayıs kutlaması

19.05.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Mersin’de coşkulu 19 Mayıs kutlaması

Coşkuyla kutlanan törende, gençlerin ve çocukların hazırladıkları gösteriler, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 104’üncü yılında, tüm yurtta olduğu gibi Mersin’de de 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanında sabah saat 08.45’te Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve iki genç tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, protokol üyeleri, askeri erkan, sporcular ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi tarafından bir şiir okundu.

"TÜRK GENCİ, BUGÜNÜN VE YARININ EN BÜYÜK GÜVENCESİDİR"

Törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir yaptı. Demir, "Bugün 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 104. Yıldönümü. Samsun’un vatanperver insanlarını selamlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının taşıdığı ruhla azimle, sizleri selamlıyorum. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs; gençlik ve gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri, bugünün ve yarınların en büyük güvencesidir.

Bugün Birlik, beraberlik anlayışı içinde, birbirine sevgi ve saygı ile yaklaşan en üst düzeyde eğitim almış, teknolojik yeteneklerle donatılmış Türk Gençliğinin, Milli Bağımsızlık Mücadelesindeki inanç, birlik ve beraberlik ruhunu aynı kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.
Konuşmaların ardından çocuklar ve gençlerin gerçekleştirdiği halkoyunları, cimnastik gösterileri, tekvando gösterileri büyük beğeni toplandı.

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Mersin Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:24
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:52
Yatsı
21:22

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

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Mezitli
Birgül eczanesi
Bozyazi
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