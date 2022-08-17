Mersin'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kocahasanlı Halk Plajı'nda arkadaşıyla denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Celal A. (47) da kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Celal A'nın cenazesinin, Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.
Mersin'de 15 Ağustos'ta Kocahasanlı Halk Plajı'nda yüzen vatandaşların, bir kişinin suda hareketsiz durduğu ihbarı üzerine yönlendirilen ekipler, denizden çıkarılan Özgür G'nin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Celal A'yı da hastaneye kaldırmıştı.
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