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Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

MERSİN HABERLERİ  | 09.02.2020 15:03 | Son Güncelleme

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Mersin, Adana ve Konya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı su altı grup amirliklerinde görevli dalgıçlardan oluşan 19 "kurbağa adam", bölgedeki Berdan ve Seyhan Nehri'nin birleştiği alanda tarama yapıyor.

Dalgıç ekiplerinin denizden de yürüttüğü arama faaliyetlerine AFAD ekipleri de kıyı ve sazlık alanlarda yaptıkları çalışmalarla destek veriyor.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cesedi, 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

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Bekçi kayıp bekçi Mersin Oktay Avcı Tarsus

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