Mersin'de denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde denize düşen kedi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Erdemli Balık Barınağı'nda ağ temizleme ve tamir işi yapan balıkçılar, bir kedinin denize düştüğünü gördü.

Balıkçılar, kediyi balık kepçesiyle denizden çıkardı.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, gazetecilere, ağları tamir ettikleri sırada bölgede birbiriyle oynayan iki kediden birinin denize düştüğünü gördüklerini belirterek, "Kediyi balık kepçesiyle denizden çıkardım. Çok korkmuştu. İyi ki buradaydık. Hayatını kurtarmış olduk." dedi.



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