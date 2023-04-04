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Mersin'de depremzedeler yararına dayanışma konseri düzenlenecek

04.04.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) orkestrasının eşlik edeceği sanatçılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için düzenlenecek dayanışma konserinde sahne alacak.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MERFEST) komitesinin açıklamasına göre, Mersin Uluslararası Limanı (MIP) işbirliğinde organize edilen konser 8 Nisan'da saat 20.30'da Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yapacağı dayanışma konserinde, Gülsin Onay, Hakan Aysev, Bengi İspir Özdülger, Bülent Bezdüz, Dilek Türkan, Asude Karayavuz, Caner Akgün, Gökhan Aybulus, Bilgin Canaz ve Elvin Hoxha Ganiyev solist olarak yer alacak.

Sanatçılara, MDOB orkestrası eşlik edecek.

Konserde, kentte ağırlanan depremzede çocuklardan kurulu "Deprem Çocuk Korosu" da çeşitli eserler seslendirecek.

Konserden elde edilecek gelir, depremzedeler yararına kullanılacak.

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